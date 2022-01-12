Citroen представила обновленный кроссовер C5 Aircross

Французская компания Citroen представила обновленный компактный кроссовер C5 Aircross.

Как сообщает 12 января пресс-служба бренда, автомобиль получил новый дизайн передней части, где плавные изгибы уступают место более строгим и четким линиям. Кроме того, у модели появились трехмерные задние фонари и новые 18-дюймовые колесные диски с алмазной шлифовкой.

В салоне появился новый 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и модернизированная центральная консоль. Среди электронных ассистентов водителя можно отметить систему помощи при движении по шоссе.

14 сентября сообщалось, что в России начались продажи обновленного кроссовера Citroеn C3 Aircross.

От предыдущей модели автомобиль отличается полностью новой передней частью кузова со светодиодными фарами. Пересмотрены палитра цветов кузова, дизайн колес и пакеты индивидуализации (всего 70 комбинаций внешнего оформления).