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«Ростех»: первый построенный в России с нуля ракетоносец Ту-160М совершил полет

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В среду, 12 января, стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

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Полет проходил на высоте 600 м и длился почти полчаса. Во время полета летчики-испытатели выполняли различные маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку партии Ту-160М. В рамках контракта полностью оцифровали конструкторскую документацию на Ту-160М, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера самолета, сформировали новую кооперацию из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что «Ту-160 — один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности». Несмотря на то что воспроизведенный самолет сохранил свой внешний облик, он создан на новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В новой машине на 80% обновили и модернизировали системы и оборудование.

«В рамках программы на Казанском авиационном заводе было обновлено и модернизировано более 40% оборудования цехов, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку. Для «Туполева» воспроизводство Ту-160 — важнейший проект», — рассказал управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.

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