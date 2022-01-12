Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил о готовности открыть представительство в Москве
Спорт
КХЛ сообщила о переносе матчей регулярного чемпионата
Происшествия
Почти 20 автомобилей столкнулись на трассе в Липецкой области
Мир
Послом Молдавии в России назначен бывший замглавы МИДа Лилиан Дарий
Общество
В Госдуме предложили запретить вейпы после инцидента со смертью ребенка
Интернет
Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей
Общество
Число умерших из-за пожара в больнице Красноярска увеличилось до трех
Армия
Модернизированный Ту-160 выполнил первый полет
Мир
Заседание Совета Россия–НАТО завершилось в Брюсселе
Мир
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения

В Германии оценили возможность блокировки Telegram в стране

Немецкие политики оценили возможность отключения Telegram на территории Германии
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза блокировки мессенджера Telegram на территории Германии противоречит статусу ФРГ как правового государства. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» депутат ландтага федеральной земли Рейнланд-Пфальц от партии «Альтернатива для Германии» Иоахим Пауль.

How much is the фишинг: зафиксирован всплеск мошенничеств с помощью Telegram
Как слабая модерация рекламы в каналах привела к буму атак

«Угроза отключения Telegram или ограничения его использования не только несоразмерна, но и несовместима с претензией ФРГ на правовое государство. Задача правительства состоит в том, чтобы гарантировать внутреннюю безопасность, а не предоставлять возможность обмениваться текстовыми сообщениями», — сказал он.

В свою очередь, депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен отметила, что высказывания о запрете мессенджера появились в Германии еще летом 2021 года. Telegram считается проблемным для немецких властей, так как отказывается сотрудничать со спецслужбами, пояснила она.

«На данный момент многие координации действий протестующих против ущемления прав человека из-за пандемии проходят именно в Telegram. Немецкие власти не намерены мириться со своим неведением. Если не могут контролировать канал, то, наверное, обязательно постараются его запретить», — заключила политик.

Ранее в этот день глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера Telegram в стране, но лишь в случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени. При этом министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку «в одиночку Германия не справится».

9 января стало известно, что руководству Telegram грозят миллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Так, в соответствии с законодательством страны компания, в частности, была обязана назначить контактное лицо в ФРГ.

В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение работы Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, отметила она.

В том же месяце Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию.

Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение «Закона о защите сети». Вместе с тем представители Telegram оставили без комментариев соответствующие иски.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022