В Германии оценили возможность блокировки Telegram в стране

Угроза блокировки мессенджера Telegram на территории Германии противоречит статусу ФРГ как правового государства. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» депутат ландтага федеральной земли Рейнланд-Пфальц от партии «Альтернатива для Германии» Иоахим Пауль.

«Угроза отключения Telegram или ограничения его использования не только несоразмерна, но и несовместима с претензией ФРГ на правовое государство. Задача правительства состоит в том, чтобы гарантировать внутреннюю безопасность, а не предоставлять возможность обмениваться текстовыми сообщениями», — сказал он.

В свою очередь, депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен отметила, что высказывания о запрете мессенджера появились в Германии еще летом 2021 года. Telegram считается проблемным для немецких властей, так как отказывается сотрудничать со спецслужбами, пояснила она.

«На данный момент многие координации действий протестующих против ущемления прав человека из-за пандемии проходят именно в Telegram. Немецкие власти не намерены мириться со своим неведением. Если не могут контролировать канал, то, наверное, обязательно постараются его запретить», — заключила политик.

Ранее в этот день глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера Telegram в стране, но лишь в случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени. При этом министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку «в одиночку Германия не справится».

9 января стало известно, что руководству Telegram грозят миллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Так, в соответствии с законодательством страны компания, в частности, была обязана назначить контактное лицо в ФРГ.

В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение работы Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, отметила она.

В том же месяце Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию.

Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение «Закона о защите сети». Вместе с тем представители Telegram оставили без комментариев соответствующие иски.