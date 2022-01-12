Восьмая «Неделя памяти» пройдет в гибридном формате

С 17 января по 4 февраля 2022 года в России пройдет ежегодная — восьмая по счету — «Неделя памяти». Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим).

«Неделю памяти» организует Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Правительства Москвы и Центра «Холокост».

Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Но ключевые события решено провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Главным событием «Недели памяти» по традиции станет мемориальный вечер «Хранитель памяти». Он пройдет 27 января в театре «Геликон-опера». На вечере состоится вручение премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Среди лауреатов прошлых лет: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, глава ФАДН Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, президент Фонда «Холокост» Алла Гербер, освободитель «Аушвица» Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Федорченко, драматург Александр Гельман.

Ведущий церемонии — многократный лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ», автор и ведущий телевизионных программ Сергей Майоров. Во втором отделении прозвучит 13-я симфония Шостаковича в исполнении хора и симфонического оркестра театра «Геликон-опера».

Получить билет на вечер «Хранитель памяти» можно по ссылке https://www.memoryweek.ru/hranitel-2/ Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции также сможет внести благотворительное пожертвование. Собранные средства будут направлены на программу «Вернуть достоинство», благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста.

В этом году «Неделя памяти» впервые откроется кинопоказом: в Цифровом деловом пространстве пройдет премьера фильма «План А», главные роли в котором исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Фальшивомонетчики») и Сильвия Хукс («Лучшее предложение», «Бегущий по лезвию 2049»). Картина расскажет о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Ожидается, что ведущим церемонии открытия станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин.

Центральным кинособытием «Недели памяти» по традиции станет фестиваль фильмов о Холокосте «Хроники Катастрофы», который откроется 19 января. Зрителей ждет не только показ фильмов о Холокосте, но и дискуссии с приглашенными гостями: каждое обсуждение будет посвящено взгляду на Холокост через один из видов искусства — кино, музыку, литературу, современное искусство и театр. В течение шести дней кинофестиваля (он продлится до 23 января) будут показаны почти двадцать фильмов на пяти площадках: в кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи, в киноцентре «Октябрь», Центре документального кино, кинотеатре «Пионер» и Цифровом деловом пространстве, где будет представлен фильм-открытие «План А». Все картины будут показаны в рамках трех программ: «Панорама» (новые фильмы), «Неудобная правда» (тема — ответственность стран за преступления против человечности) и «Преступники. Подробный разбор» (о громких процессах против нацистов). В рамках киносмотра будет вручен специальный приз — «За сохранение в кино памяти о преступлениях против человечности». Кинофестиваль, как и вечер «Хранитель памяти», пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы.

В этом году в программе «Недели памяти» сразу два театральных события: 17 января в Санкт-Петербурге покажут спектакль «Кабаре Терезин», а 25 января в Москве — музыкальный перформанс «Чёрная книга Эстер». В основу постановки «Кабаре Терезин», широко известной за рубежом, легли музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942-1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были известные еврейские артисты и звезды эстрады. Авторами российской версии спектакля стали режиссер и сценарист Нина Чусова, композитор и художественный руководитель проекта Сергей Дрезнин и хореограф Сергей Филин. «Чёрная книга Эстер» режиссера Евгении Беркович раскрывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему, принимающую разные формы на разных этапах истории человечества. Спектакль подготовлен Бюро художественного проектирования при поддержке Российского еврейского конгресса и Мастерской Брусникина.

Реагируя на призыв РЕК и ФАДН, большинство регионов России готовятся провести мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме Холокоста. Так, в школах почти всех регионов РФ, как и прежде, пройдут уроки по истории Холокоста. Как напомнили в Министерстве просвещения РФ в письме, адресованном РЕК, «в соответствии с Концепцией преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации и примерной основной образовательной программой среднего общего образования тема Холокоста является обязательной для изучения».

Также среди мероприятий «Недели памяти 2021»: научно-практическая конференция студентов и молодых учёных в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе «Холокост: память и предупреждение»; онлайн-лаборатория проекта «Вернуть достоинство»; методические вебинары Центра «Холокост» для московских и региональных педагогов по истории Холокоста; онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве, посвященный литовским Праведникам народов мира.

В дни «Недели памяти» в социальных сетях вновь пройдет международная акция «Мы помним»/«We remember», объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии. В России эту акцию проводит Российский еврейский конгресс совместно со Всемирным еврейским конгрессом. Участвовать может любой пользователь социальных сетей: нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках «Мы помним»/«We remember», и выложив эту фотографию у себя на странице с хештегами #мыпомним и #weremember, зажечь таким образом виртуальную «Свечу памяти», которая уже не погаснет. Пользователи социальных сетей зажигают и обычные свечи и пишут трогательные сообщения, демонстрируя солидарность со всеми, кто неравнодушен к трагедии Холокоста. Предыдущий рекорд по числу участников в России и за рубежом - 1,5 млн человек в 50 странах - планируется обновить до конца января, пока будет продолжаться эта интернет-кампания.

Полная программа мероприятий, запланированных как в Москве, так и в регионах, опубликована на сайте memoryweek.ru. На сегодня своё участие в мероприятиях «Недели памяти» подтвердили представители более 75 регионов России.

Юрий Каннер, президент РЕК и инициатор «Недели памяти»: «Недели памяти» стала регулярным и значимым событием в масштабах всей страны. Все больше людей от Калининграда до Владивостока узнают о Холокосте и осознают его значение не только как трагедию еврейского народа, а как преступление против самой человечности. Задача «Недели памяти» — больше, чем скорбь по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира. Наша цель — сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту. Этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость ксенофобии — того, что лежало в основе нацизма и привело к Холокосту. И массовое участие российских граждан в мероприятиях «Недели памяти», интерес, с которым они к ней относятся, и переживания, которые у них остаются, говорят нам, что мы на верном пути».