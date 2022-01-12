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Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 500–700 тыс. человек в день

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В России число прививаемых в сутки граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас. Такое мнение высказал в среду, 12 января, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В день 500–600–700 тыс. человек в России должно вакцинироваться», — приводит слова ученого «Интерфакс».

По его мнению, такое наращивание количества прививок нужно для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, передает RT. Также он отметил, что тем, у кого прошло шесть месяцев с момента вакцинации, следует ревакцинироваться.

По словам Гинцбурга, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» лучше других противостоит изменчивости вируса. Он добавил, что клинические данные о том, насколько эффективна вакцинация против штамма COVID-19 «Омикрон», появятся через две недели. Они станут окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Он также сообщил, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон», пишет Pravda.Ru. Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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