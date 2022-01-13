К сожалению, у меня нет реальной и объективной информации о происходящем в Австралии. Я черпаю ее из СМИ и от своих друзей, которые поехали на Зеленый континент. Новости и их мнения противоречивые. Кто-то ругает организаторов Australian Open, кто-то хвалит.

Понятно, что там всё жестко в плане антиковидных мер. Перемещение между штатами затруднено. В разных штатах разные правила. Причем эти правила постоянно меняются, и что реально происходит в штате Виктория (где будет проходить Australian Open), я не понимаю. Жиль Симон написал в твиттере, что игроков перестали проверять на коронавирус («Australian Open придумал, как избежать волны положительных тестов в основной сетке. Тесты просто больше не проводят. Просто. Эффективно», — отметил француз). При этом Ник Кириос сдал положительный тест в Сиднее, но рассчитывает восстановиться к турниру (основная сетка стартует 17 января).

У меня такое ощущение, что там легкая паника. Хотя сейчас во всех странах есть определенные волнения, связанные с «Омикрон»-штаммом. Он очень заразный и быстро распространяется. С его появлением заболеваемость по всему миру резко увеличилась.

Я сам на днях сдал положительный тест на коронавирус. Так что не понаслышке знаю, что это за штамм. Два дня была высокая температура. Сейчас спала, но назвать себя полностью здоровым не могу. Говорю это к тому, что глупо осуждать австралийцев за те или иные действия, глупо вставать в позу и говорить, что они не правы. В любом случае это их страна и они вправе делать в ней всё, что захотят. Финальные решения за правительством Австралии. Они его выбирали тем или иным способом.

Если говорить про длительные разбирательства относительно визы Новака Джоковича и его возможном пропуске австралийского мейджора, то эта история одинаково плоха для всех. В первую очередь — для тенниса и самого Джоковича. В выигрыше только Australian Open, интерес к которому подогревается с невероятной силой. Есть хорошая цитата на эту тему, которую приписывают Марку Твену: «Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама». Но я не люблю такую рекламу.

Принципы серба насчет отказа от вакцинации — сомнительные (по последним данным, в топ-100 ATP сейчас не привиты только три игрока — Джокович, Теннис Сандгрен и еще один неизвестный. — «Известия»). Также можно рассуждать о принципах курильщика. Который принципиально хочет курить в общественном месте, и пусть все вокруг дышат сигаретным дымом. Понятно, что нельзя заставить человека сделать прививку. Это его право. Но считаю, что надо думать не только о себе, но и об окружающих.

Подчеркну, я не фанат и не противник Джоковича. Отношусь к нему нейтрально. Также как и к Роджеру Федереру. А вот к третьему представителю большой тройки — Рафаэлю Надалю — у меня сугубо положительные эмоции.

Сам турнир, мне кажется, будет очень странным. Люди уже начали сниматься. Американец Дженсон Бруксби сдал положительный тест на коронавирус за день до вылета в Сидней и не сможет принять участие в Australian Open – 2022. Наверняка, это не последний случай. А если начнут проверять по-серьезному, то многие могут вылететь без борьбы. Особенно будет обидно, если игроки будут сниматься из положительного теста на COVID-19 уже на поздних стадиях.

Это тяжелое время. Всё очень непредсказуемо.

Автор — заслуженный тренер России, многолетний наставник экс-восьмой ракетки мира Михаила Южного, доктор технических наук

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