Второе с начала недели землетрясение произошло на Камчатке

На Камчатке на этой неделе произошло уже два землетрясения. В последний раз подземные толчки были зафиксированы 12 января, около 3:30 мск (около 12:30 по местному времени).

Как сообщает камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 175 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Глубина залегания очага — 49 км, магнитуда — 4,6.

До этого подземные толчки фиксировались на Камчатке 11 января, причем несколько раз: в 26 км от села Никольское, в 85, 112, 120 км от Северо-Курильска и в 112 км от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составляла от 3,6 до 4, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что два метра Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения, произошедшего в субботу, 8 января, в китайской провинции Цинхай.