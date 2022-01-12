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Опубликовано видео задержания застрелившего депутата Розина

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МВД России в среду, 12 января, опубликовало кадры задержания застрелившего депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Для задержания подозреваемого в регионе был введен план «Перехват». В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Ковернинского района.

Ранее в этот день стало известно, что подозреваемым в убийстве Розина оказался 39-летний Сергей Смирнов.

Валентин Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но позже он умер в больнице.

Отмечается, что Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне Розин обещал уволить подчиненного.

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