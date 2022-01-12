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WP: сенаторы-демократы США представят пакет санкций против руководства РФ

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Сенаторы-демократы США, представляя новый пакет антироссийских санкций, предложили ввести их против высокопоставленных российских военных и чиновников, президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT. Об этом в среду, 12 января, пишет газета The Washington Post.

По словам председателя сенатского комитета по международным отношениям Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), новый пакет санкций будет введен в случае вторжения России на Украину.

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Менендес подчеркнул, что новые меры должны стать сигналом для Кремля. Он уточнил, что принятие ограничений покажет недопустимость «разрушения экономики и жертвования жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

Ранее, 8 января, газета The New York Times опубликовала статью о возможных санкциях США против РФ. В материале говорится, что в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли Соединенных Штатов может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину, на фоне этого в Вашингтоне звучат призывы усилить санкционное давление на российскую сторону.

Москва неоднократно отвергала слухи о якобы подготовке нападения. 23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

При этом 12 января 2022-го заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян заявила, что провокации со стороны России на границе с Украиной отсутствуют. По ее словам, Украина тщательно наблюдает за происходящим.

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