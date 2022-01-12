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КХЛ сообщила о переносе матчей регулярного чемпионата

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о переносе матчей регулярного чемпионата, назначенных на период с 15 по 21 января. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Отмечается, что перенос игр связан с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Так, за последние сутки 60 представителей команд заболели COVID-19.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно», — говорится в сообщении.

Также КХЛ решила не проводить запланированные на 13 января матчи «Локомотив» — «Ак Барс», «Динамо» Мск — «Спартак».

«Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки», — сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Часть игр регулярного чемпионата пройдет во время Олимпиады, остальные матчи — после нее. Существует два варианта: укороченного регулярного чемпионата или сокращенного плей-офф, пишет сайт издания «Спорт-Экспресс».

При этом 11 января Морозов заявил, что клубы КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) склоняются к тому, чтобы продолжить проведение регулярного чемпионата.

По состоянию на 11 января, на карантине находились «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), ЦСКА, «Динамо» (Рига) и «Торпедо» (Нижний Новгород).

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