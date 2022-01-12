Путин попросил правительство проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции... На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал он 12 января на совещании с кабмином.

По словам главы государства, сейчас инфляция находится на уровне 8,4%.

«Я прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — добавил российский лидер.

О том, что пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции, ранее президент заявил 18 ноября. Путин отметил, что власти придерживаются этого правила с 2019 года, и «сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно».