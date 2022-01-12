Вирусолог рассказал об особенности «Омикрона»

Симптоматика штамма коронавируса «Омикрон» не отличается от других вариантов вируса, но пневмония — это редкий случай среди пациентов. Об этом в среду, 12 января, «Известиям» рассказал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Какого-то одного симптома, который мог сразу бы подтвердить, что у человека новый штамм «Омикрон», просто нет. Симптоматика коронавируса в целом определяется статистически, так как большую часть симптомов можно отнести к легким респираторным заболеваниям — кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры. Лишь у небольшого количества больных новый штамм опускается в легкие и может дать пневмонию», — сказал специалист.

При этом Альтштейн уточнил, что определить, есть ли у человека «Омикрон», можно только со временем, так как он начнет доминировать над другими заболеваниями.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» распространяется в 3–5 раз быстрее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования. Тогда же Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

В РФ проходит масштабная прививочная кампания. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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