Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил о готовности открыть представительство в Москве
Спорт
КХЛ сообщила о переносе матчей регулярного чемпионата
Происшествия
Почти 20 автомобилей столкнулись на трассе в Липецкой области
Мир
Послом Молдавии в России назначен бывший замглавы МИДа Лилиан Дарий
Общество
В Госдуме предложили запретить вейпы после инцидента со смертью ребенка
Интернет
Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей
Общество
Число умерших из-за пожара в больнице Красноярска увеличилось до трех
Армия
Модернизированный Ту-160 выполнил первый полет
Мир
Заседание Совета Россия–НАТО завершилось в Брюсселе
Мир
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения
Сюжет:

Вирусолог рассказал об особенности «Омикрона»

Вирусолог Альтштейн назвал особенность штамма «Омикрон»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Симптоматика штамма коронавируса «Омикрон» не отличается от других вариантов вируса, но пневмония — это редкий случай среди пациентов. Об этом в среду, 12 января, «Известиям» рассказал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Волнительный момент: Попова допустила шестизначный прирост заражений в сутки
Почему новый штамм «Омикрон» особо опасен

«Какого-то одного симптома, который мог сразу бы подтвердить, что у человека новый штамм «Омикрон», просто нет. Симптоматика коронавируса в целом определяется статистически, так как большую часть симптомов можно отнести к легким респираторным заболеваниям — кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры. Лишь у небольшого количества больных новый штамм опускается в легкие и может дать пневмонию», — сказал специалист.

При этом Альтштейн уточнил, что определить, есть ли у человека «Омикрон», можно только со временем, так как он начнет доминировать над другими заболеваниями.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» распространяется в 3–5 раз быстрее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования. Тогда же Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

В РФ проходит масштабная прививочная кампания. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022