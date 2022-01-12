Телеведущая Ситтель рассказала о «работе на износ» умершего Михаила Зеленского

Телеведущая Мария Ситтель поделилась в среду, 12 января, воспоминаниями о работе с журналистом Михаилом Зеленским, о смерти которого стало известно накануне.

«Он был таким ярким, таким харизматичным, таким живым, неугомонным. В нем чувствовалась жажда жизни, несмотря на то что с разных сторон судьба его атаковала. Такие превратности и сложности встречались на его пути, но он так легко преодолевал всё. Внешне легко, конечно», — сказала Ситтель в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам телеведущей, Зеленский «работал на износ».

В этот же день телеведущая Анастасия Чернобровина назвала Зеленского в беседе с «Известиями» большим профессионалом в своей профессии и просто потрясающим человеком. Она отметила, что он всегда был на позитиве.

Михаил Зеленский скончался во вторник, 11 января, передает RT. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста, пишет «Ридус».

В отпуск в Доминиканскую республику Зеленский отправился вместе с третьей женой Милой Рубинчик. Сразу после смерти мужа она удалила все публикации на своей странице в Instagram, сообщается на сайте kp.ru.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.

В 1996 году Зеленский поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».