В ГД оценили среднюю стоимость оборудования для газификации участка

Заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов в среду, 12 января, прокомментировал озвученную секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком среднюю цену минимального набора газового оборудования в 94 тыс. рублей.

Парламентарий подчеркнул, что партия вместе с «Газпромом» и правительством стандартизировала тарифы на прокладку газовой трубы внутри участка и на приобретение комплекта оборудования. Важно, чтобы оборудование было российского производства, отметил он в беседе с «Думой ТВ».

«И вот средняя стоимость этого набора составляет сейчас по всем регионам страны 94 тыс. рублей. Она может быть и меньше, где-то 70 тыс. рублей, где-то 60 тыс. рублей. Что туда входит — это котел, обязательно плита и счетчик. То есть где-то кому-то не нужна плита на газе, он там электроплиту использует. Соответственно, цена будет меньше, но средняя цена составляет 94 тыс. рублей», — объяснил он.

При этом Исламов указал на важность выделения социально незащищенным, малообеспеченным категориям граждан субсидии на льготное приобретение минимального набора оборудования или компенсации затрат на него.

Среднюю цену минимального набора газового оборудования Турчак назвал на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что уже 63 региона России ввели сертификаты и субсидии на приобретение оборудования для нескольких категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, одинокие пенсионеры.

По данным на 16 декабря, уровень газификации в России превысил 72%. Правительство рассчитывает, что в целом будет газифицировано почти 3 млн частных домов.

Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре рассказал, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах. Это позволит бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

11 июня Пyтин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. О том, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка, российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Президент поддержал инициативу ЕР о запуске бесплатного подключения граждан к газу.