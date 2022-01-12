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В «Ростехе» сообщили в первом полете ракетоносца Ту-160М

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Первый полет совершил построенный с нуля стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

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«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — говорится в опубликованном сообщении «Ростеха»

Полет прошел на высоте 600 м и длился 30 минут. Экипаж выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Для производства самолета была оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения.

«Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением», — добавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как уточнил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, в подготовке цифровой документации в интересах проекта участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро.

Для воспроизводства ракетоносцев было модернизировано более 40% оборудования цехов Казанского авиационного завода.

«Для «Туполева» воспроизводство Ту-160 — важнейший проект, означающий не только обновление материально-технической базы и восстановление ключевых компетенций, но и выход на новый уровень возможностей проектирования и серийного производства сложнейших и передовых авиационных комплексов», — сообщил управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.

В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М. Договор предусматривает создание 10 самолетов.

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.

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