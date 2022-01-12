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ЦППК разрешила бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках Подмосковья

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В электричках Московской области с начала января разрешили бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь. Об этом 11 января сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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Соответствующее решение Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приняла из-за того, что в 2022 году продолжает расти популярность зимних видов спорта.

Ранее провести в электропоезде бесплатно можно было только короткие лыжи. Теперь же ограничение снято, и пассажиры могут перевозить классические лыжи или сноуборд. Есть только одно условие: у пассажира возрастом от пяти лет и старше может быть с собой только один такой комплект оборудования.

Как отмечает телеканал «360», в электричка региона также можно бесплатно перевозить детские санки, рыболовные удочки (если и размеры не более 180 см — суммарная длина, ширина и высота), багаж, вес которого не более 36 кг. Всё это нужно транспортировать в чехлах или специальной защитной упаковке, чтобы не причинить во время поездки вреда другим пассажирам.

Горнолыжный сезон в Московской области стартовал в декабре.

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