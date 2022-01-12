Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с фурой в Тамбовской области

В Тамбовской области в результате столкновения отечественной легковушки и грузовика погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 11 утра 12 января на 38-м км трассы Тамбов–Пенза. По предварительным данным, 70-летний водитель «Лады Приора» направлялся в сторону Тамбова, когда выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате столкновения двое пассажиров легковушки погибли, водитель госпитализирован. Также травмы получил водитель большегруза. О его состоянии не сообщается.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте работал Рассказовский межрайонный прокурор Альберт Новиков. Как сообщили в ведомстве, будет дана оценка состоянию законности в сфере зимнего содержания дороги, исполнению своих обязанностей лицами органов местного самоуправления, подведомственных предприятий и учреждений, а также органов контроля по исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.