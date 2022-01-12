Глава МВД Германии не исключила блокировку Telegram в стране. В ведомстве требуют назначить официального представителя мессенджера в ФРГ, передает телеканал «Известия». Это необходимо для оперативного удаления нелегального контента в случае его появления в Telegram. Как сообщила Нэнси Файзер в интервью одному из местных изданий, отключение будет крайней мерой. Однако, как подчеркнула министр, прежде всего в этом вопросе нужен единый европейский подход к регулировке работы мессенджеров.

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