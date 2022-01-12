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Стая волков напала на собак в поселке Биракан в ЕАО

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В поселке Биракан в ЕАО зафиксировали факты нападения волков на домашних животных. Так, у жителя поселка недавно волки задрали собаку. Мужчина показал следы на снегу, где это произошло. Факт нападения хищников на пса подтвердил глава Бираканского городского поселения Александр Майоров.

Также волки задрали собаку у еще одного жителя поселка. Специалисты нашли следы хищников.

Сегодня, 12 января, уже принимаются меры по отлову животных. Жителям поселка рекомендовано проявлять осторожности, держать питомцев закрытыми.

Информация о произошедшем передана в департамент по охране и использованию объектов животного мира регионального правительства, пишет ИА EAOMedia.

В конце декабря 2021 года жители села Раздольное Биробиджанского района сообщали о следах крупного тигра в 12 км от Биробиджана. Ранее тигр напугал жителей села Нагибово. Также следы хищника обнаружились у поселка Лондоко-завод в Облученском районе. По словам жителей, тигр похозяйничал в хозяйстве и задрал домашний скот.

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