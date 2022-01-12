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Министр культуры Подмосковья назвала Зеленского профессиональным журналистом

Министр культуры Подмосковья Харламова назвала Михаила Зеленского профессиональным журналистом
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Министр культуры Московской области Елена Харламова в своем Instagram 12 января назвала умершего телеведущего Михаила Зеленского профессиональным журналистом и выразила соболезнования его семье и коллегам.

«Михаил Зеленский — умный, светлый, внимательный, интеллигентный. Можно продолжать дальше и дальше. Профессиональный журналист, человек, который и работал с нами много, и просто всегда приезжал на наши проекты», — приводит РИАМО слова Харламовой.

Телеведущий скончался 11 января во время отдыха в Доминикане на 47-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Его довезли в местную больницу, но медикам не удалось его спасти, пишет НСН.

Юрист Михаил Алексеев рассказал сайту kp.ru, что поскольку Зеленский скончался в чужой стране, на месте будет проведено расследование. По словам эксперта, тело Михаила Зеленского должны направить в местный морг, откуда результаты вскрытия уже поступят в полицию. Затем официально оформленные итоги расследования правоохранители предоставят в консульство РФ в Доминиканской Республике, которое, в свою очередь, выдаст свидетельство о смерти, — документ, позволяющий провести транспортировку и захоронение.

Свои соболезнования выразили многие коллеги Зеленского, в том числе председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, у Зеленского было много новых творческих планов. Он выразил сожаление, что их не удалось реализовать, отмечает телеканал «Звезда».

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино», сообщает телеканал «360».

Как отмечает сайт aif.ru, Михаил Зеленский был трижды женат, от второго брака у него остались две дочери.

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