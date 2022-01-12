Назначена дата внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ

Внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначено на четверг, 13 января. Об этом 12 января сообщил журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Главы оборонных ведомств государств-членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане», — сообщил Зайнетдинов журналистам.

В заседании примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генсека ОДКБ Тахир Хайрулоев, добавил Зайнетдинов.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

По его словам, это, безусловно, имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная, заключил президент Казахстана, добавив, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из республики начнется 13 января.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Это, по словам представителя Кремля, говорит о ее эффективности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.