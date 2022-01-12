На Украине нашли предсказание Зеленского о его президентстве

Журналисты «Страны» опубликовали видеозапись выступления тогда еще будущего президента Украины Владимира Зеленского, в котором он «предостерегает» тех, кто готов отдать за него свои голоса.

На кадрах, датированных 2016 годом, Зеленский просит зрителей не вестись на подобную «рекламу».

«Кто будет за меня голосовать, <…> поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что, все с ума сошли? О чем вы говорите, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал — и всё! Все уже готовы голосовать», — сказал будущий политик.

Накануне бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны и экс-министр финансов Александр Данилюк назвал политику Зеленского агрессивной и неадекватной.

По его мнению, президент Украины «не построил партнерских отношений, доверия и желания поддерживать украинскую власть».

4 января бывший глава МИД страны Павел Климкин охарактеризовал политику на Украине как «лютый треш». Любые правила в борьбе, которую ведут друг с другом украинские политики, просто отсутствуют, подчеркнул он.

Зеленский привел к власти такую команду, которая вызывает стыд у жителей и усталость у мирового сообщества, заявил в тот же день экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он отметил, что люди, находящиеся у власти, не соответствуют занимаемым должностям.

Ранее, 29 декабря, были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти 50% украинцев назвали Зеленского разочарованием года.