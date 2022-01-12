Врач рассказал о вызванных «Омикрон»-штаммом осложнениях

Основной проблемой «Омикрон»-штамма является то, что этот вид — быстрораспространяющийся вирус. Об этом сообщил в среду, 12 января, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«Проблема «Омикрон»-штамма не упирается в летальность. Проблема «Омикрон»-штамма — это проблема больших цифр. Чем больше больных, тем больше среди них появляется тяжелых. Это перегрузит стационары с реанимационной помощью», — отметил врач в беседе с Lenta.ru.

По его словам, процент тяжелобольных, которым требуется реанимационная помощь, останется на прежнем уровне — в 5%. Однако, как уточнил Кондрахин, количество таких пациентов увеличится, поскольку коронавирус будет быстро распространяться.

Терапевт также посчитал, что «Омикрон» проявляется как ОРВИ или ОРЗ, в связи с этим высок риск начала самолечения среди граждан. Это, по словам врача, усугубит распространение вируса.

«Не надо забывать, что новая коронавирусная инфекция сильно влияет на систему гемостазов — это свертывание крови. Вот эти осложнения могут быть более коварные, и от этого люди могут уходить. Не от дыхательной недостаточности, которая, например, была при дельта-штамме», — добавил Кондрахин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Путин добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. Она добавила, что в 12 субъектах за прошедшие праздники снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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