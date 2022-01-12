Гинцбург назвал процент заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19 в Москве

В Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон», сообщил 12 января глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма «Омикрон», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что случаи «Омикрона» зафиксированы в 13 регионах страны. Она указала , что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением вируса в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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