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Друг актера Гериловича рассказал подробности обнаружения его тела

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Друг актера Алексея Гериловича 12 января рассказал «Известиям» подробности обнаружения его тела в московской квартире.

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«Конечно, мы общались с ним и очень часто. Раз или два в неделю всегда общались. И на Новый год поздравляли. Но на рождественские праздники он почему-то на телефон не отвечал. Я поехал к нему домой, взял ключи, открыл квартиру и увидел, что он уже мертвый лежал», — поделился приятель артиста.

Он также опроверг информацию о том, что у умершего наблюдались хронические проблемы со здоровьем.

«Не было проблем со здоровьем, он переболел ковидом, было подозрение, что что-то повлияло. Терапевт ставил диагноз, выписывал таблетки. Но хронических заболеваний не было, занимался спортом», — заявил мужчина.

Тело 47-летнего Гериловича нашли 11 января в московской квартире. По данным «Известий», последний раз артист выходил на связь 3 января. По предварительной информации, причиной смерти артиста могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Также есть сведения, что во время обнаружения на погибшем не было одежды, а рядом с телом были найдены лекарства. Для установления причин смерти назначены экспертизы.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004-м — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Актер стал известен благодаря исполнению ролей бандитов в таких сериалах, как «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Отдел», «Стажеры».

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