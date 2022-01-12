Политолог описал последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО для РФ

Политтехнолог Марат Баширов перечислил последствия для России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 12 января, эксперт заявил, что потенциальное расширение блока НАТО является рычагом давления на грядущих переговорах и попыткой создать новые риски для России. Таким образом, по его мнению, альянс демонстрирует, что может усугубить положение РФ.

«В целом это обычная переговорная политика. Дело ведь не в том, чего хочет Нуланд, а в том, готовы ли эти страны терять свой нейтральный статус. Предположу, что дискуссия будет довольно активной», — пояснил Баширов.

Сами переговоры по гарантиям безопасности с НАТО эксперт назвал бессмысленными.

«В итоге всё закончится личным разговором Путина и Байдена, и, если он не принесет результата, Россия объявит о переходе к военно-техническим мерам», — спрогнозировал Баширов.

Он добавил, что также будут созданы новые угрозы и для граждан Европы и США: страны ожидает «комплексный ответ, нацеленный на понижение безопасности» их территорий, полагает политтехнолог.

Военный историк Борис Юлин, в свою очередь, заявил, что потенциальное расширение блока НАТО может привести к серьезному перевесу в военной силе в пользу оппонентов России.

«Блок же может быть направлен только против России — больше воевать просто не с кем. По итогу, если взять не только НАТО, но и все страны, связанные союзническими отношениями с США, получим 3/4 вооруженных сил планеты против нашей страны», — считает Юлин.

Он также предположил, что переговоры с НАТО, вероятнее всего, провалятся, и обратил внимание на то, что обе стороны уже объявили о своем категорическом несогласии с рядом принципиально важных для оппонента позиций.

«И НАТО, и Россия ставят друг другу ультиматумы. У нас это запрет на расширение альянса на восток. У США и союзников — ситуация с Крымом. <…> Всё закончится военно-политическим давлением на Россию и угрозой конфликта», — сказал историк.

Потенциально помочь избежать кризиса, по его словам, мог бы союз с Китаем, против которого Запад усиливает торговую войну, оказывает военное давление. При союзе России и Китая силы стали бы практически равными блоку НАТО, но пойдет ли на такой шаг соседнее государство, неизвестно, заключил специалист.

Ранее в этот день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их вступления в НАТО, если эти страны выразят соответствующее желание. Также замгоссекретаря добавила, что оба государства, как и любые другие, выразившие желание вступить в НАТО, будут оцениваться «по высоким стандартам» альянса, отмечает сайт kp.ru.

Как пишет RT, Нуланд отметила, что альянс не является угрозой для РФ. Она добавила, что подобный статус сохранится, если только «Россия не решит представлять угрозу для НАТО».

10 января, как сообщило издание Mariestads Tidningen, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции отметила, что правительство страны не намерено менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявила, что у страны сохраняется возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. О такой возможности в ходе новогоднего поздравления также напомнил и президент Саули Ниинисте.