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ФМБА подготовит выпуск тест-систем для выявления «Омикрона» за 7–10 дней
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ФМБА подготовит выпуск тест-систем для выявления «Омикрона» за 7–10 дней

Скворцова: ФМБА наладит выпуск тест-систем для выявления «Омикрона» за 7-10 дней
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Федеральное медико-биологическое агентство сможет наладить выпуск новых тест-систем «Амплитест» для выявления «Омикрон»-штамма за 7–10 дней. Об этом рассказала в среду, 12 января, глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7–10 дней, мы выйдем на базовую мощность в миллион тестов в неделю», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

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Почему новый штамм «Омикрон» особо опасен

Накануне стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма «Омикрон». Отмечалось, что эта тест-система включает набор реагентов, которые позволяют за полтора часа выявить и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «Омикрон» и «Дельта» с высокой чувствительностью.

Вместе с тем 12 января президент России Владимир Путин сообщил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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