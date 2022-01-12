Захарова посоветовала Нуланд заняться ремонтом дорог в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что, будь она гражданкой России, она бы «хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину и строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных в снег» к российско-украинской границе. Захарова посоветовала Нуланд обратить внимание на проблемы в собственной стране.

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот. О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру», — написала она в своем Telegram-канале.

Также официальный представитель МИД РФ посоветовала заняться ремонтом дорог в США.

«А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка — таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что средства для решения этих проблем можно найти, сократив военное присутствие США в Европе и прекратив финансирование цветных революций.

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом», или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа [венесуэльского оппозиционера Хуана] Гуайдо или [экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы] Тихановской», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что начать решать проблемы своей страны можно с известного открытой торговлей наркотиками и насилием квартала Филадельфия Бэдлендс в штате Пенсильвания либо с получившего известность из-за высокого уровня преступности города Камден в Нью-Джерси.

«Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden — на выбор. Удачи», — заключила Захарова.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс потребовал от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории. По его словам, «в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения».

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал такие требования американцев политическим хамством и отметил, что США уже потеряли чувство меры в своих высказываниях. По его мнению, такое поведение представителей Штатов говорит об их желании торпедировать любой процесс налаживания отношений с Россией и на подобные заявление не стоит отвечать.

За день до этого стало известно, что в четырех регионах на западе России стартовали военные маневры. Около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах территории РФ.