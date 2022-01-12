Президент Путин поручил Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину подготовиться к новой волне коронавируса, проработав вопросы вакцинации и мобилизации различных учреждений. Поручение глава государства дал 12 января в ходе совещания с членами правительства.

«Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке», — отметил российский лидер.

Также в среду Путин сказал, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Комментируя подобные указания Путина, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планка заболеваемости COVID-19 в России будет очень высокой, о чем говорит специфика «Омикрон»-штамма.

Кроме того, в среду Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Путиным обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. Она добавила, что в 12 регионах РФ за прошедшие праздники снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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