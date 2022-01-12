СК показал видео с подозреваемым в убийстве депутата Розина

Следственное управление СК России по Нижегородской области опубликовало видео с 39-летним Сергеем Смирновым, подозреваемым в убийстве 59-летнего депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина.

На кадрах задержанный в наручниках спускается по лестнице в здании ведомства в сопровождении нескольких правоохранителей.

Депутат был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице.

«В настоящее время мужчина доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты», — отметили в ведомстве.

Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне депутат обещал уволить подчиненного. Также известно, что подозреваемый ранее был судим.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали в Нижнем Новгороде. Как уточнил источник «Известий», сопротивления мужчина не оказывал.

В ближайшее время следствие заявит ходатайство в суд об аресте Смирнова.