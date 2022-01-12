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Раймонд Паулс назвал Латвию провинцией Запада

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Латвия в области культуры и искусства потеряла российский рынок, став провинцией Запада. Такое заявление 12 января сделал латышский композитор и пианист Раймонд Паулс.

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«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для востока», — заявил он в беседе с местной газетой Neatkarīgā Rīta Avīze.

Музыкант раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики ряда российских телеканалов.

«Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?» — задался он вопросом.

Паулс выразил мнение, что действующим латвийским политикам не следует участвовать в выборах в сейм (парламент).

«Не только правительству, но и большей части депутатов нашего сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих выборах в сейм, уйдите с достоинством сами. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями сейма: один — судимый, другой — обвиняемый», — подчеркнул он.

2 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что для Литвы и Латвии расставание с Россией имеет «удивительные последствия» — от распродажи железных дорог до депопуляции. Кроме того, сенатор отметил, что, поссорившись с главным поставщиком энергоресурсов в Европе, указанные страны получили энергокризис.

В начале февраля 2021 года национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке. В марте Латвия начала блокировать в интернете российские телеканалы, которые вышеуказанное ведомство запретило ретранслировать на территории страны.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, закрытие русскоязычных каналов в Латвии является актом агрессии. Дипломат также указала на то, что порядка 40% латвийского населения предпочитают получать информацию и общаться на русском языке.

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