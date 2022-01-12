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Режиссер фильма «Глубже!» рассказал об умершем актере Гериловиче

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Актер Алексей Герилович отличался умением быстро понять и выполнить задачу. Об этом рассказал в среду, 12 января, режиссер фильма «Глубже!» Михаил Сегал.

«В моем фильме Алексей Герилович участвовал в эпизоде в течение одного дня, поэтому я не имел возможности с ним по-человечески познакомиться. Однако я с удовольствием для себя отметил его профессиональные качества, умение быстро понять и выполнить задачу. Могу сказать, что остался доволен этим сотрудничеством, пусть даже над одним маленьким эпизодом», — сказал Сегал в беседе с «Газетой.Ru».

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Он также выразил сожаление в связи со смертью актера.

Тело 47-летнего Гериловича нашли 11 января в московской квартире. По данным «Известий», последний раз артист выходил на связь 3 января. По предварительным данным, причиной смерти Гериловича стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Источник «Известий» ранее в этот день рассказал, что, по некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом были найдены лекарства. Для установления причин смерти назначены экспертизы.

Известно, что Герилович активно занимался спортом и проводил тренировки в одном из московских фитнес-залов.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004-м — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Актер стал известен благодаря исполнению ролей бандитов в таких сериалах, как «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Отдел», «Стажеры».

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