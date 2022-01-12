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В «Газпроме» заявили о наращивании Европой отбора газа из хранилищ

«Газпром»: из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины газа
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Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы поднято уже больше половины газа. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», опубликованном в среду, 12 января, в Telegram-канале.

«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд куб. м газа», — отмечается в заявлении.

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В компании также обратили внимание на то, что запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.

Ранее, 10 января, СМИ со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщили, что «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими десятью днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

В тот же день независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш указал, что прогнозы по поставкам природного газа можно делать лишь исходя из погоды, поскольку именно она является определяющим фактором в данный момент. По его словам, в случае мягкой зимы на территории Европы можно ожидать сохранения нынешней динамики поставок газа с незначительной коррекцией в связи с окончанием праздников.

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