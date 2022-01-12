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Директор «Ленкома» прокомментировал проверку театра на нарушения при госзакупках

Директор Ленкома Варшавер: я уверен, у нас нет нарушений
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Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что данные о якобы нарушениях при госзакупках в учреждении не будут подтверждены.

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«Сейчас к нам придет Следственное управление города Москвы для проверки по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Мне хочется, чтобы всё внимательно проверили. Я уверен, у нас нет нарушений. А после я буду просить Следственное управление вернуться к тем людям, которые так по-хамски выдали грязную информацию в мой адрес, в адрес «Ленкома Марка Захарова». Мы будем просить Следственное управление, чтобы люди, которые эту ложь могли придумать и выпустили ее в эфир, ответили за это, чтобы с них спросили за клевету», — подчеркнул он 12 января.

По мнению Варшавера, проверки ревизионной комиссии департамента культуры города Москвы спровоцировало интервью, данное журналисту Андрею Караулову артисткой Александрой Захаровой, в котором и прозвучали обвинения. По итогам проверки было сказано, что в театре «всё правильно, всё по закону», подчеркнул Варшавер.

«Мы совершенно спокойны за любые проверки», — добавил директор театра.

Марк Захаров скончался в сентябре 2019, не дожив две недели до своего 86-летия. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с Олегом Табаковым, Станиславом Говорухиным и Леонидом Броневым.

Причиной смерти названо второе за короткое время воспаление легких.

Его дочь, Александра Захарова, была назначена режиссером не завершенного им спектакля «Капкан».

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