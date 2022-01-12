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Врач перечислил меры подготовки к новой волне коронавируса

Врач Кондрахин: для подготовки к всплеску «Омикрона» в России нужны комплексные меры
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Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин перечислил меры, которые следует принять в России при подготовке к новой волне коронавируса.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 12 января, он пояснил, что в подготовке нуждаются граждане и учреждения, которые работают с людьми: медики, полицейские, педагоги, военные. Кроме того, по мнению специалиста, важно вакцинироваться тем, кто еще не привился.

Врач отметил, что также следует сформировать резервный коечный фонд, который можно будет развернуть, если ситуация начнет ухудшаться. Кроме того, необходимо наладить поставки необходимых медикаментов, чтобы избежать дефицита.

«Необходимо проведение определенных мероприятий по раннему выявлению у граждан вируса и усиление контроля при поступлении граждан из-за границы», — предложил Кондрахин.

По его словам, также стоит вернуться к тем мерам, которые предпринимались на прошлом пике заболеваемости: снижение числа людей на мероприятиях, а также перевод части работников на удаленку. В особенности, подчеркнул специалист, важно изолироваться гражданам, имеющим признаки воспалительных заболеваний, поскольку «Омикрон»-штамм проявляется схоже с ОРВИ и ОРЗ.

Ранее 12 января президент России Владимир Путин отвел две недели министрам на подготовку к новому удару пандемии COVID-19.

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности нового роста заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, это связано с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», который превосходит предшественников в части заразности, пишет сайт kp.ru. Голикова добавила, что задача сейчас — принять исчерпывающие меры для сдерживания распространения инфекции.

Она отметила, что согласно имеющимся данным, большая часть случаев заболевания штаммом «Омикрон» в России приходится на столичный регион, пишет агентство городских новостей «Москва». По всей стране их зафиксировано около 700, сообщает НСН.

По словам специалистов ВОЗ, в первую очередь в группу риска попадают непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями. При этом те, кто вакцинировался, переносят заболевание в легкой форме.

В список симптомов, характерных для «Омикрона», вошли одышка, трудности с дыханием, повышенная утомляемость, головная боль, боль в горле, насморк, а также диарея и рвота, отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день Голикова заявила, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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