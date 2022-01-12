Киев заявил об отсутствии провокаций России на границе с Украиной

Провокации со стороны России на границе с Украиной отсутствуют. Об этом в среду, 12 января, заявила заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян.

«Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим», — заявила Акопян в интервью украинскому изданию LB.ua.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве заявил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.