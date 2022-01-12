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Кабмин Украины ввел регулирование цен на ряд продуктов

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Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 января, ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца до окончания действия карантина из-за коронавируса. Трансляция заседания правительства велась на его канале в YouTube.

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Уровень торговой надбавки на оптовые цены составит не более 10%. В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2021 году наблюдается тенденция к росту потребительских цен на продукты питания. Мерой контроля власти Украины выбрали госрегулирование.

Также кабмин Украины будет проводить мониторинг цен с целью анализа на эти продукты, а также ряд других товаров.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство на фоне роста цен на газ разрабатывает механизм поддержки производителей дешевых сортов хлеба и ряда социальных продуктов питания.

9 января советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко допустил введение в стране талонов на продукты. По его словам, решение может быть вызвано подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

31 декабря глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что страну в 2022 году ждет дальнейшее падение экономики, энергетический кризис и другие риски. Глава политсовета заметил, что в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, и даже если они трудоустроены, не получают заслуженную оплату.

25 декабря экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса. По его словам, идет централизация денежных ресурсов, местные бюджеты будут обделены.

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