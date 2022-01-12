Диетолог объяснил опасность ежедневного потребления сыра

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что есть сыр каждый день нельзя, несмотря на то, что этот продукт полезен зимой.

В эфире радио Sputnik в среду, 12 января, специалист объяснил, что чрезмерное употребление сыра может привести к ряду заболеваний — атеросклерозу, гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, а также мочекаменной болезни.

«Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин», — разъяснил врач.

Он отметил, что в состав многих видов сыра также входит большое количество соли, что тоже не полезно для организма. Если человек не готов исключить сыр из повседневного рациона, то следует, по словам специалиста, ограничивать его употребление до 100-150 г в сутки, отмечает телеканал «Звезда».

Врач указал на то, что сыр полезен в умеренном количестве, поскольку в его состав входят белки, которые являются «строительным материалом» для организма, а также укрепляют иммунитет. Кроме того, этот продукт богат аминокислотами и является ценным источником кальция и витаминов группы В, а содержащийся в нем витамин В12 делает сыр особенно полезным зимой, поскольку эти витамины работают в качестве средства для профилактики депрессии, сообщает телеканал «360».

Летом 2021 года врач диетолог-гастроэнтеролог Карина Емельянова дала советы, как выбрать качественный сыр. По словам медика, сыр следует покупать в заводской упаковке и обязательно обращать внимание на ее внешний вид. На упаковке должна стоять маркировка с указанием срока годности, а также Data Matrix-код для сыров, выпущенных в обращение после 1 июня 2021 года.

Стоит также обратить внимание на внешний вид первичной упаковки, убедиться в наличии маркировки (номер серии и срок годности) и посмотреть на состав, добавила она.