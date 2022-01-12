Прямой эфир
Общество
Штамм «Омикрон» обнаружили у жителя Рязанской области
Мир
Одобрившую арест активов Порошенко судью внесли в базу «Миротворца»
Происшествия
Подсудимая сбежала из здания суда в Санкт-Петербурге
Мир
Столтенберг назвал своевременным диалогом заседание Совета Россия–НАТО
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta на видео
Происшествия
В Бийске подросток скончался после курения вейпа
Культура
Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на третий сезон
Общество
Путин призвал власти Кузбасса индивидуально подойти к поддержке семей погибших шахтеров
Мир
Боррель выразил надежду на продолжение переговоров России и Запада
Общество
Актера Леонида Куравлева экстренно прооперировали

Диетолог объяснил опасность ежедневного потребления сыра

Диетолог Бобровский рассказал, почему нельзя есть сыр каждый день
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что есть сыр каждый день нельзя, несмотря на то, что этот продукт полезен зимой.

Добрый кусок: как сыр влияет на сердце
Многолетний эксперимент показал, что жирные молочные продукты могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

В эфире радио Sputnik в среду, 12 января, специалист объяснил, что чрезмерное употребление сыра может привести к ряду заболеваний — атеросклерозу, гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, а также мочекаменной болезни.

«Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин», — разъяснил врач.

Он отметил, что в состав многих видов сыра также входит большое количество соли, что тоже не полезно для организма. Если человек не готов исключить сыр из повседневного рациона, то следует, по словам специалиста, ограничивать его употребление до 100-150 г в сутки, отмечает телеканал «Звезда».

Врач указал на то, что сыр полезен в умеренном количестве, поскольку в его состав входят белки, которые являются «строительным материалом» для организма, а также укрепляют иммунитет. Кроме того, этот продукт богат аминокислотами и является ценным источником кальция и витаминов группы В, а содержащийся в нем витамин В12 делает сыр особенно полезным зимой, поскольку эти витамины работают в качестве средства для профилактики депрессии, сообщает телеканал «360».

Летом 2021 года врач диетолог-гастроэнтеролог Карина Емельянова дала советы, как выбрать качественный сыр. По словам медика, сыр следует покупать в заводской упаковке и обязательно обращать внимание на ее внешний вид. На упаковке должна стоять маркировка с указанием срока годности, а также Data Matrix-код для сыров, выпущенных в обращение после 1 июня 2021 года.

Стоит также обратить внимание на внешний вид первичной упаковки, убедиться в наличии маркировки (номер серии и срок годности) и посмотреть на состав, добавила она.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022