«Добробус» для перевозки инвалидов запустили в Томске

Маломобильные жители Томска и Северска смогут бесплатно пользоваться сервисом «Добробус». Это третий в городе автомобиль, специально приспособленный для перевозки колясочников.

Желающим вызвать машину следует позвонить в томскую приемную «Единой России». В течение года планируется определить потребность горожан в данной услуге, чтобы в дальнейшем оказать помощь максимальному числу инвалидов, передает РИА «Томск».

Ранее следователи организовали проверку, после того как таксист в Новосибирске отказался везти в своей машине девушку на инвалидной коляске, хотя она изначально указала эту деталь в примечаниях к заказу.