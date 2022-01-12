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«АвтоВАЗ» выпустит новую версию внедорожника Lada Niva Travel

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца зимы 2022 года выпустит новую версию внедорожника Lada Niva Travel под названием Black. Об этом стало известно во время пресс-конференции бренда, посвященной итогам 2021 года.

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Модель будет окрашиваться в черную эмаль. Кроме того, внедорожник получит черные колесные диски, солнцезащитные козырьки, обивку потолка и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС такого же цвета.

На спинках сидений появится новая обивка с контрастной прострочкой и надписью Black. Также на рамках задних дверей будут наклеены шильдики с названием спецверсии.

Внедорожник Lada Niva Travel Black оснастят 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

10 января сообщалось, что АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей Lada с мультимедийной системой EnjoY Pro в январе 2022 года.

АвтоВАЗ не выпускал автомобили Lada с EnjoY Pro около полугода. Последние такие варианты исполнения были изготовлены на заводе еще в июле 2021 года.

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