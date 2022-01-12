«АвтоВАЗ» выпустит новую версию внедорожника Lada Niva Travel
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца зимы 2022 года выпустит новую версию внедорожника Lada Niva Travel под названием Black. Об этом стало известно во время пресс-конференции бренда, посвященной итогам 2021 года.
Модель будет окрашиваться в черную эмаль. Кроме того, внедорожник получит черные колесные диски, солнцезащитные козырьки, обивку потолка и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС такого же цвета.
На спинках сидений появится новая обивка с контрастной прострочкой и надписью Black. Также на рамках задних дверей будут наклеены шильдики с названием спецверсии.
Внедорожник Lada Niva Travel Black оснастят 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.
10 января сообщалось, что АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей Lada с мультимедийной системой EnjoY Pro в январе 2022 года.
АвтоВАЗ не выпускал автомобили Lada с EnjoY Pro около полугода. Последние такие варианты исполнения были изготовлены на заводе еще в июле 2021 года.