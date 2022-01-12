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Экономист оценил предложенное ритейлерами ограничение наценки на продукты

Экономист Переславский: ограничение наценок на продукты будет условным
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Маловероятно, что мера по ограничению наценок на продукты, предложенная ритейлерами, даст столь ощутимый эффект, что инфляция внезапно начнет резко снижаться, особенно в первом полугодии 2022 года, поскольку минимум до апреля будет действовать эффект низкой базы — инфляция перешла порог в 6% только в мае. Об этом заявил «Известиям» Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, в среду, 12 января.

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Ранее в этот же день розничные торговые сети «Магнит» и «Дикси» (АО «Тандер»), «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» (Х5 Retail Group) предложили ограничить максимальный уровень наценок на продукты первой необходимости не более чем на 10% до конца 2022 года. «Бристоль» заявил о готовности снизить наценки на 10–15%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что рассматривают эти предложения.

При этом экономист отметил, что выполнение задачи по сдерживанию инфляции и доведения ее до докризисных уровней, а также «ручное» управление наценками вместе с заморозкой цен — это один из «достаточно рабочих» методов, который находится в поле интересов любого государственного учреждения.

Однако здесь, по его словам, нужно понимать, что речь идет о базовой потребительской корзине и о наиболее дешевых категориях товаров из нее.

«То есть, условно говоря, ограничение коснется батона белого хлеба, но не затронет хлеб для тостов или цельнозерновые хлебобулочные изделия, которые значительно дороже даже по себестоимости. То же самое будет наблюдаться и по другим категориям. Плюс к этому разговор идет об ограничении наценки ритейлера, то есть сетевики обязуются не накручивать более 10%, а о наценке производителей, логистов и других участников цепочки доведения товаров до полок магазинов речи не идет», — сказал Переславский.

Так что здесь сдерживание инфляции, как и роста цен, «будет довольно условным», поскольку себестоимость производства из-за роста стоимости удобрений, сырья, топлива постоянно увеличивается, констатировал он.

В начале декабря прошлого года заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что не планируется заключение новых соглашений с ритейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты, так как сейчас «достаточно эффективно» сложилась работа с производителями еды, с сетями, у которых минимальные наценки.

Вместе с тем в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Их рост связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек.

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