Песков заявил об отсутствии связи между военными учениями и переговорами с Западом

Связи между консультациями России с НАТО и проводимыми РФ военными учениями нет. Об этом в среду, 12 января, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в этот день в Брюсселе началось заседание Совета Россия–НАТО. Перед переговорами замглавы МИД РФ Александр Грушко за руку поздоровался с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

12 января профессор Йельского университета, директор международной геополитической консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм рассказал «Известиям», что НАТО не согласится на постоянный запрет на расширение, однако может принять такую меру на длительный период.

11 января в четырех регионах на западе России стартовали военные маневры. Уточнялось, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также Рябков указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.