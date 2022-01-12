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Экс-продюсера «Муз-ТВ» Разыграева оштрафовали за вредную для детей информацию

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Мировой суд оштрафовал на 5 тыс. рублей бывшего программного директора и музыкального продюсера канала «Муз-ТВ» Андрея Разыграева за распространение вредной для детей информации.

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«Разыграеву назначен штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Кроме того, по аналогичной статье был оштрафован и сам телеканал на 20 тыс. рублей.

Телеканалу и экс-продюсеру вменялась ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).

8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. Причиной стало шоу «Премия МУЗ ТВ 20/21. Начало света», на котором некоторые артисты мужского пола появились в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+». Организаторы шоу же установили ограничение «6+»

28 октября стало известно, что в отношении телеканала «Муз-ТВ» составлен протокол о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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