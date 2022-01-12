Эксперт назвал наиболее уязвимые для взлома смартфоны

Гаджеты с неоригинальной версией программного обеспечения (ПО) кибермошенникам легче взломать, чем смартфоны, приобретенные у официального производителя и оснащенные качественной прошивкой. Об этом в среду, 12 января, заявил директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николай Фокин.

«Операции с таких устройств (с неофициальным ПО. — Ред.) считаются более рискованными», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Злоумышленники заинтересованы в неоригинальных версиях прошивки гаджетов, так как в этом случае они смогут получить доступ к данным большего числа пользователей, рассказал Фокин.

При этом неоригинальная операционная система не защитит смартфон от несанкционированного доступа к SMS, а также от краже данных банковских карт, пояснил специалист.

Ранее, 14 декабря, эксперты французской компании Orange Cyberdefense выяснили, что в 2021 году хакеры чаще всего осуществляли кибератаки на смартфоны при помощи программ-вымогателей.

Так, мобильные операционные системы, такие как iOS и Android, все чаще становятся целью для эксплойтов — программ, использующих уязвимости в операционных системах. Хакеры также применяют их для кражи данных и наблюдения за пользователями, объяснили в Orange Cyberdefense.