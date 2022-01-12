Президент Путин поручил Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к удару вируса на новом витке.

«Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых», — указал российский лидер в ходе совещания с членами правительства 12 января.

Он подчеркнул необходимость «быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке».

Также глава государства отметил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что планка по приросту новых случаев COVID-19 в России будет очень высокой, о чем говорит специфика «Омикрон»-штамма. Он также выразил надежду на то, что новый вариант вируса из-за более легкой формы течения позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Накануне кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» предположил, что в России в течение двух недель начнется подъем заболеваемости COVID-19, а уже к концу января–началу февраля он станет лавинообразным. При этом он подчеркнул, что рост количества случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрон»-штамма он будет заметнее.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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