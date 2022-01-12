Актриса Татьяна Высоцкая высказалась о смерти звезды сериала «Глухарь»

Актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала 12 января «Пятому каналу», что почувствовала, узнав о неожиданной смерти коллеги Алексея Гериловича.

«Пыталась собраться с мыслями 15 минут, ничего не получалось. Абсолютно здоровый мужчина, сильный, спортивный. Внешне здоров, как бык», — рассказала актриса.

По словам Высоцкой, с Гериловичем они общались не слишком часто, но за это время он успел запомниться ей веселым и жизнерадостным человеком.

«Он был очень хорошим человеком, очень добрым, отзывчивым, потрясающим актером. Мы снимались вместе в ролике Prology. Он там гонял всех, а за мной бегал с гаечным ключом. Таким я его и запомню. Веселым, классным, юморным», — поделилась воспоминаниями актриса.

Тело 47-летнего российского актера Алексея Гериловича нашли 11 января в московской квартире. По данным «Известий», последний раз артист выходил на связь 3 января. Его друг стал переживать и отправился в квартиру артиста, где и обнаружил его тело на полу в кухне.

По некоторым данным, на погибшем не было одежды, а рядом с телом были найдены лекарства. По предварительной информации, артист скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Для установления окончательной причины смерти назначены экспертизы.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Актер стал известен благодаря исполнению ролей бандитов в таких сериалах, как «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Отдел», «Стажеры». За свою карьеру Герилович снялся почти в 70 фильмах и сериалах. Последний фильм, в котором он снялся, еще не вышел на экраны.