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Психотерапевт назвала признаки булимии

Психотерапевт Колесникова рассказала, в чем разница между булимией и анорексией
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Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Виктория Колесникова рассказала «Известиям», как проявляется булимия.

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По словам специалиста, под булимией принято понимать чрезмерное чувство голода, возникающее после самоограничения в еде. Болезнь чаще всего возникает у девочек — подростков и молодых девушек, в период пубертата или юношеском возрасте и характеризуется устойчивым стремлением к снижению веса.

В настоящее время принято разделять нервную анорексию и нервную булимию, подчеркнула врач. Ранее эти заболевания считались стадиями одного расстройства, где булимия являлась второй стадией.

Булимия начинается с самоограничения в еде, она может занимать короткий период, может быть не заметной для окружающих. Далее возникает непосредственно булимическое поведение — поглощение большого количества пищи. При этом нервная анорексия и нервная булимия могут проявлять себя одновременно.

«Через какое-то время чрезмерное поглощение пищи с последующей искусственной рвотой принимает навязчивый характер. В последующем возникают колебания настроения в сторону снижения, иногда возникает эйфория (благодушное, беспечное, беззаботное настроение с недостаточной оценкой происходящих событий), пациенты становятся особенно чувствительными к неприятным ощущениям со стороны желудочно-кишечного тракта (ипохондрические переживания). Возникает потеря массы тела до 20–50%, но это не удовлетворяет их и продолжает приводить к самоограничению в еде с постоянным контролем веса. Такой вид пищевого поведения в конечном итоге приводит к невозможности удержаться от поглощения очень большого количества пищи и навязчивому желанию ее эвакуировать, вызывая искусственную рвоту. Дальнейшее течение болезни приводит к возникновению дефицита массы тела», — рассказала Колесникова.

Для точного измерения соотношения массы тела к росту специалист рекомендовала использовать индекс Кетле.

14 октября врач-диетолог Наталья Круглова предостерегла россиян от экспериментов с резким похудением. Она отметила, что при подобном снижении веса человек избавится не от жировой ткани, а от мышечной ткани и жидкости. Вдобавок это может привести к повторному увеличению массы тела, а также к расстройствам пищевого поведения.

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