«Роснефть» обогнала по рыночной капитализации Сбербанк

Российская нефтяная компания «Роснефть» обогнала по уровню рыночной капитализации Сбербанк. Об этом 12 января свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, акции «Роснефти» превысили на торгах 628 рублей за штуку, капитализация компании — 6,65 трлн рублей. В то же время капитализация Сбербанка составляла 6,52 трлн рублей.

По словам инвестиционного стратега, управляющего компанией «Арикапитал» Сергея Суверова, акции «Роснефти» на протяжении последних лет находятся в фаворитах у аналитиков рынка.

«О привлекательности ценных бумаг у инвесторов говорит тот факт, что с момента начала пандемии, то есть с марта 2020 года, стоимость акций российской компании выросла более чем в 2,6 раза. Среди важных факторов роста — снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли. Кроме того, в конце декабря «Роснефть» представила новую стратегию развития до 2030 года, центральное место в которой занимают планы по ускорению темпов энергоперехода при одновременном повышении прибыльности бизнеса», — отметил Суверов.



В декабре 2021 года два крупнейших американских инвестиционных банка — J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch — включили акции «Роснефти» в список наиболее предпочтительных для инвестирования в 2022 году. По мнению аналитиков, акции российской компании имеют потенциал роста на 40%. Также у «Роснефти» один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около $2,6 за баррель) на фоне самых больших запасов.

Как отметили в J.P. Morgan, проект «Восток Ойл» является важным фактором привлекательности «Роснефти». По их мнению, этот проект, реализация которого стартовала в 2020 году, еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.