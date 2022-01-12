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«Роснефть» обогнала по рыночной капитализации Сбербанк

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Российская нефтяная компания «Роснефть» обогнала по уровню рыночной капитализации Сбербанк. Об этом 12 января свидетельствуют данные Московской биржи.

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Так, акции «Роснефти» превысили на торгах 628 рублей за штуку, капитализация компании — 6,65 трлн рублей. В то же время капитализация Сбербанка составляла 6,52 трлн рублей.

По словам инвестиционного стратега, управляющего компанией «Арикапитал» Сергея Суверова, акции «Роснефти» на протяжении последних лет находятся в фаворитах у аналитиков рынка.

«О привлекательности ценных бумаг у инвесторов говорит тот факт, что с момента начала пандемии, то есть с марта 2020 года, стоимость акций российской компании выросла более чем в 2,6 раза. Среди важных факторов роста — снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли. Кроме того, в конце декабря «Роснефть» представила новую стратегию развития до 2030 года, центральное место в которой занимают планы по ускорению темпов энергоперехода при одновременном повышении прибыльности бизнеса», — отметил Суверов.

В декабре 2021 года два крупнейших американских инвестиционных банка — J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch — включили акции «Роснефти» в список наиболее предпочтительных для инвестирования в 2022 году. По мнению аналитиков, акции российской компании имеют потенциал роста на 40%. Также у «Роснефти» один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около $2,6 за баррель) на фоне самых больших запасов.

Как отметили в J.P. Morgan, проект «Восток Ойл» является важным фактором привлекательности «Роснефти». По их мнению, этот проект, реализация которого стартовала в 2020 году, еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.

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