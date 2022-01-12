Очаг тлеющего торфа ликвидировали на набережной в Петрозаводске

Спасатели справились с тлеющим торфом на набережной Варкауса в Петрозаводске. Специалисты залили участок водой с помощью мотопомпы.

Горожане сообщали о запахе гари еще летом, однако тогда предполагалось, что кто-то из отдыхающих оставил на набережной угли. Несмотря на выпадение снега, задымление наблюдалось и в течение зимы. Прохожие пытались затушить очаг снегом, но попытки не приносили результата.

К ликвидации очага тления привлекли 11 человек и четыре единицы техники. По словам мэра Петрозаводска Владимира Любарского, спасатели раскопали снег и сделали в озере прорубь, куда установили мотопомпу. С применением торфяного ствола специалисты пролили тлеющий участок, пишет ИА FlashNord.

Территория огорожена сигнальной лентой. Любарский заверил, что администрация продолжит следить за ситуацией на набережной.