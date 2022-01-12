Стоимость горячего питания для школьников увеличилась в Рязани

В школах Рязани увеличили стоимость питания детей. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодежной политики.

В 2022 году стоимость горячего питания для учащихся 5–11 классов увеличилась с 86,99 до 88,33 рубля. Стоимость платных завтраков выросла с 53 до 55 рублей. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Стоимость платных обедов увеличилась с 53 до 65 рублей.

Стоимость питания для льготников, учащихся 5–11 классов на один день составляет 96,52 рубля на одного ребенка.

В конце декабря сообщалось об увеличении стоимости школьных завтраков, предоставляемых школьникам бесплатно, в Орске (Оренбургская область). Цена завтрака возросла с 55 до 124 рублей в связи с включением в рацион дополнительных продуктов — фруктов, соков и кисломолочной продукции.